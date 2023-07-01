Стало известно условие, при котором Неймар может вернуться в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар может вновь стать игроком «Барселоны» в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист beIN Sports Халед Валид.

По информации источника, сине-гранатовые не против вернуть бразильского футболиста в свою команду, однако финансовые проблемы клуба не позволят предложить ему большую заработную плату. Сообщается, что стороны согласовали условия трансфера, однако сделка о переходе 31-летнего нападающего в стан каталонцев будет успешно закрыта в том случае, если парижане согласятся платить игроку большую часть зарплаты.

Ранее появилась информация, что в услугах форварда также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. В прошедшем сезоне за красно-синих он сыграл 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.