Руководство УЕФА может вернуть российских арбитров и делегатов к работе под своей эгидой в скором времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что российские судьи и официальные представители не получали запрет на работу на международном уровне под эгидой УЕФА, в отличие от сборных России и клубов страны. Причиной неучастия российских арбитров в матчах прошлого сезона стала сложная логистика.

Добавим, что зимой прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. С ферварля 2023 года РФС регулярно проводит переговоры со спортивными организаниями на предмет возвращения России на международную арену.