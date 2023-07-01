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Российские арбитры близки к возвращению к работе под эгидой УЕФА 

В прошедшем сезоне судьи из России не были привлечены к судейству на матчах еврокубков. 
01 июля 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

Руководство УЕФА может вернуть российских арбитров и делегатов к работе под своей эгидой в скором времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что российские судьи и официальные представители не получали запрет на работу на международном уровне под эгидой УЕФА, в отличие от сборных России и клубов страны. Причиной неучастия российских арбитров в матчах прошлого сезона стала сложная логистика.

Добавим, что зимой прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. С ферварля 2023 года РФС регулярно проводит переговоры со спортивными организаниями на предмет возвращения России на международную арену.

источник: «Спорт-Экспресс»
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