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Гладилин оценил перспективы Дзюбы стать тренером

Ранее форвард «Локомотива» заявил, что не против попробовать себя в этой роли.
01 июля 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением по поводу того, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба планирует после завершения карьеры футболиста стать тренером.

«Он знает футбол, тема для него знакомая. Это не проблема для него. Главное, как он освоит профессию тренера. Это будет тяжело с его характером и амбициями. Но у него есть характер, целеустремленность. Все будет зависеть от него», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Добавим, что Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года. В сезоне-2022/2023 за команду Михаила Галактионова он провел 13 игр, отличился восьмью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Контракт 34-летнего игрока с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года.

источник: «Газета.Ru»
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