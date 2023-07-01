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Бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Родину»

Футболист в составе армейцев стал чемпионом России в 2016 году. 
01 июля 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

«Родина» подписала полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Отметим, что сроки заключения сделки между 34-летним игроком и московским клубом не разглашаются.

«Мы приветствуем Сергея в «Родине»! Желаем полузащитнику яркой игры, новых достижений и побед вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.

Напомним, что Ткачев играл за «Арсенал» с 2017 года. В прошедшем сезоне за «канониров» он провел 28 встреч, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее он выступал за ЦСКА, с которым выиграл титул РПЛ в 2016 году, а также завоевал Кубок России-2015 в составе «Локомотива».

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