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Ду Кейрос и Гойло дебютируют в составе «Зенита» в матче против «Нефтчи»

Очная встреча команд состоится 1 июля в 19:30 мск.
01 июля 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

Стал известен стартовый состав «Зенита» не первый матч Кубка PARI Премьер с «Нефтчи». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Отметим, что в этой встрече за команду Сергея Семака совершат дебют голкипер Никита Гойло и полузащитник Эдуардо Сантос Кейрос.

«Зенит»: Гойло, Круговой, Чистяков, Адамов, Караваев, Сантос, Ду Кейрос, Бакаев, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Добавим, что кубковый матч между «Зенитом» и «Нефтчи» начнется в 19:30 по московскому времени. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в пятый раз кряду.

источник: «Советский спорт»
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