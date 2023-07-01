ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Нападающий сборной Бразилии может продолжить карьеру в России 

Форвард ведет переговоры с командой РПЛ. 
Нападающий сборной Бразилии может продолжить карьеру в России 
01 июля 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, в настоящее время «Габигол» находится в переговорах с неназванной российской командой. Сообщается, что 26-летний футболист изъявил желание перейти в клуб из России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 21 миллион евро.

Добавим, что Барбоза играет в составе «Фламенго» с 2019 года. В 2023 году за бразильскую команду он провел 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-черными рассчитан до конца 2024 года. Ранее в карьере он выступал за «Интер», «Бенфику» и «Сантос».

В составе сборной Бразилии Габриэл забил пять голов в 18 встречах.

источник: Metaratings.ru
Петр Ян нанес первый удар по мячу в матче между «Зенитом» и «Нефтчи»
Таким образом, 30-летний боец UFC открыл розыгрыш Кубка PARI Премьер.
01.07.2023 19:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры
Футболист намерен стать тренером.
01.07.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Амкал» выиграл бронзовые медали Медиалиги и второй год подряд сыграет в Кубке России
«Амкал» выиграл бронзовые медали Медиалиги и второй год подряд сыграет в Кубке России
РФС предоставил такую возможность трем лучшим командам турнира.
01.07.2023 19:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ду Кейрос и Гойло дебютируют в составе «Зенита» в матче против «Нефтчи»
Ду Кейрос и Гойло дебютируют в составе «Зенита» в матче против «Нефтчи»
Очная встреча команд состоится 1 июля в 19:30 мск.
01.07.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Родину»
Футболист в составе армейцев стал чемпионом России в 2016 году. 
01.07.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гладилин оценил перспективы Дзюбы стать тренером
Ранее форвард «Локомотива» заявил, что не против попробовать себя в этой роли.
01.07.2023 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник сборной Франции Эрнандес перейдет из «Баварии» в «ПСЖ»
Сторонам удалось прийти к соглашению.
01.07.2023 18:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Российские арбитры близки к возвращению к работе под эгидой УЕФА 
В прошедшем сезоне судьи из России не были привлечены к судейству на матчах еврокубков. 
01.07.2023 18:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно условие, при котором Неймар может вернуться в «Барселону»
Стало известно условие, при котором Неймар может вернуться в «Барселону»
Бразилец покинул каталонскую команду в 2017 году ради перехода в «ПСЖ».
01.07.2023 18:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.