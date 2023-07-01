Нападающий сборной Бразилии может продолжить карьеру в России 

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, в настоящее время «Габигол» находится в переговорах с неназванной российской командой. Сообщается, что 26-летний футболист изъявил желание перейти в клуб из России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 21 миллион евро.

Добавим, что Барбоза играет в составе «Фламенго» с 2019 года. В 2023 году за бразильскую команду он провел 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-черными рассчитан до конца 2024 года. Ранее в карьере он выступал за «Интер», «Бенфику» и «Сантос».

В составе сборной Бразилии Габриэл забил пять голов в 18 встречах.