«Амкал» выиграл бронзовые медали Медиалиги и второй год подряд сыграет в Кубке России

Футболисты «Амкала» обыграли команду «Бей беги» в матче за третье место Медиалиги.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкала».

Единственный гол в матче на счету Евгения Маричева, который отправил мяч в ворота на 62-й минуте встречи.

«Амкал» также завоевал право принять участие в предстоящем розыгрыше Кубка России. Команда сыграет в розыгрыше второй год подряд. Помимо него в Кубке России сыграют финалисты Медиалиги, команды 2Drots и «Родина медиа».