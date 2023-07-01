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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры

Футболист намерен стать тренером.
01 июля 2023 19:41
автор: Александр Евграфов

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас объявил в социальных сетях о завершении игровой карьеры.

«С огромной грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я ценю каждый день своей карьеры, начиная с «Барселоны», затем был «Арсенал», потом снова «Барселона», дальше — «Челси», «Монако», и, наконец, «Комо». Я выиграл почти все европейские турниры. Это было незабываемое приключение», - говорится в сообщении Фабрегаса.

Последний сезон в карьере 36-летний футболист провел в итальянском «Комо», выступающем в серии B. После завершения карьеры, полузащитник намерен начать тренерскую карьеру, работая с молодежным составом «Комо».

Фабрегас за 20 лет карьеры становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка английской лиги, чемпионом Испании, Кубка и Суперкубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Испании футболист являлся двукратным чемпионом Европы и один раз чемпионом мира.

источник: «Советский спорт»
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