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Петр Ян нанес первый удар по мячу в матче между «Зенитом» и «Нефтчи»

Таким образом, 30-летний боец UFC открыл розыгрыш Кубка PARI Премьер.
01 июля 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит первый матч Кубка PARI Премьер, в котором «Зенит» принимает на своем поле «Нефтчи».

Отметим, что перед стартовым свистком встречи российский боец смешанных единоборств Петр Ян нанес первый удар по мячу и, тем самым, дал старт футбольному турниру.

Ранее атлет также сообщил, что приехал на игру, чтобы поддержать питерскую команду.

Добавим, что за свою карьеру в ММА Петр Ян провел 21 поединок, одержал 16 побед и потерпел пять поражений. По итогам сезона-2022/2023 «Зенит» завоевал чемпионство России в пятый раз подряд.

источник: «Советский спорт»
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Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
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