Червиченко назвал условие, при котором Дзюба может стать тренером 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба хочет попробовать себя в качестве тренера в будущем.

«Конечно, у Артема есть задатки для этой работы, если он будет работать в тандеме со Слуцким. Для некоторых футбол — это развлечение. Может, кто‑то и попробует взять их на работу после скандальных видео. С молодыми игроками должен работать серьезный, авторитетный человек. Один из ранее упомянутых еще не является таким, а другой — уже», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Добавим, что Слуцкий находится без тренерской работы с ноября прошлого года после того, как был уволен из «Рубина».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. Всего за железнодорожников 34-летний футболист провел 13 матчей, отличился восьмью забитыми мячами и пятью ассистами.