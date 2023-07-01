«Зенит» проигрывает «Нефтчи» после первого тайма матча Кубка PARI Премьер

Завершился первый тайм матча между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что подопечные Сергея Семака уступают в счете после первой половины встречи со счетом 0:1. Автором забитого мяча в составе команды из Баку стал Матеус Салданья, реализовавший 11-метровый удар на 39-й минуте.

Напомним, очная игра команд проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Также в турнире принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».