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«Зенит» проигрывает «Нефтчи» после первого тайма матча Кубка PARI Премьер

Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
01 июля 2023 20:32
автор: Сергей Иванов

Завершился первый тайм матча между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что подопечные Сергея Семака уступают в счете после первой половины встречи со счетом 0:1. Автором забитого мяча в составе команды из Баку стал Матеус Салданья, реализовавший 11-метровый удар на 39-й минуте.

Напомним, очная игра команд проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Также в турнире принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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