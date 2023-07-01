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Форвард «Милана» Леау будет выступать под новым игровым номером в сезоне-2023/2024

Ранее португалец носил на майке «россонери» число «17».
01 июля 2023 21:01
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал обладателем десятого номера в команде перед началом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов».

Как утверждает источник, 24-летний футболист сменил свой 17-й номер на «десятку» после того, как полузащитник Браим Диас, который ранее играл под этим номером, вернулся в «Реал» по окончании аренды с командой Стефано Пиоли.

Добавим, что Леау присоединился к «Милану» в 2019 году. В прошедшем сезоне за миланский клуб он отыграл 48 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

источник: ФК «Милан»
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