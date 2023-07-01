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Дубль Комличенко помог «Ростову» разгромить «Черноморец» в контрольном матче 

Товарищеская игра проходила на домашней арене желто-синих.
01 июля 2023 21:13
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ростова» дома разгромили «Черноморец» в товарищеском матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе победителей дубль оформил нападающий Николай Комличенко (13-я, 19-я минуты), по голу забили форварды Роман Тугарев (9) и Его Голенков (89). Гости ответили забитым мячом Момо Туре (73).

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Черноморец» вышел в Первую лигу благодаря занятому первому месту в Группе 1 Второй лиги.

Товарищеский матч

«Ростов» – «Черноморец» – 4:1 (3:0)

Голы: Тугарев, 9. Комличенко, 13, 19. Голенков, 89 – Туре, 73.

источник: «Советский спорт»
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