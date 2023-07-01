«Зенит» – «Нефтчи»: Клаудиньо вывел российский клуб вперед в счете

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» проходит матч между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что российский клуб вышел вперед в счете на 70-й минуте встречи. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо точным ударом из штрафной площади забил в нижний угол ворот голкипера соперников Ивана Бркича.

Ранее в составе команды Сергея Семака гол забил Густаво Мантуан (49). У гостей результативный удар на счету Матеуса Салданьи (39).

Напомним, что в турнире также принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».