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«Зенит» – «Нефтчи»: Клаудиньо вывел российский клуб вперед в счете

Петербургская команда близка к тому, чтобы одержать победу в матче.
01 июля 2023 21:14
автор: Сергей Иванов

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» проходит матч между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что российский клуб вышел вперед в счете на 70-й минуте встречи. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо точным ударом из штрафной площади забил в нижний угол ворот голкипера соперников Ивана Бркича.

Ранее в составе команды Сергея Семака гол забил Густаво Мантуан (49). У гостей результативный удар на счету Матеуса Салданьи (39).

Напомним, что в турнире также принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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