«Зенит» – «Нефтчи»: петербургский клуб увеличил преимущество в счете на 80-й минуте

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» проходит матч между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что на 80-й минуте встречи подопечные Сергея Семака отличились третьим забитым мячом. Автором гола стал Зелимхан Бакаев.

Ранее в составе сине-бело-голубых забивали бразильцы Густаво Мантуан (49) и Клаудиньо (70). Соперник ответил забитым мячом Матеуса Салданьи (39).

Напомним, что в турнире также принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».