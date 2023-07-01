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«Зенит» – «Нефтчи»: петербургский клуб увеличил преимущество в счете на 80-й минуте

Сине-бело-голубые забили третий гол в ворота своего соперника.
01 июля 2023 21:23
автор: Сергей Иванов

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» проходит матч между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что на 80-й минуте встречи подопечные Сергея Семака отличились третьим забитым мячом. Автором гола стал Зелимхан Бакаев.

Ранее в составе сине-бело-голубых забивали бразильцы Густаво Мантуан (49) и Клаудиньо (70). Соперник ответил забитым мячом Матеуса Салданьи (39).

Напомним, что в турнире также принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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