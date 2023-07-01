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«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер 

Питерский клуб пропустил первым, однако затем отправил в ворота соперника три мяча.
01 июля 2023 21:36
автор: Глеб Шевяков

«Зенит» на своем поле нанес поражение «Нефтчи» в матче международного турнира – Кубок PARI Премьер.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

В составе петербуржцев голы забили Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80). За азербайджанский клуб забитым мячом отличился Матеус Салданья, реализовавший пенальти на 39-й минуте.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионат России. Для подопечных Сергея Семака трофей РПЛ стал пятым кряду.

Помимо клубов из России и Азербайджана, в розыгрыше Кубка PARI Премьер принимают участие «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Кубок PARI Премьер

«Зенит» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан) – 3:1 (0:1)

Голы: Мантуан, 49. Клаудиньо, 70. Бакаев, 80 – Салданья, 39 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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