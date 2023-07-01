Сборная Израиля обыграла Грузию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы-2023

Футболисты молодежной сборной Израиля оказались сильнее национальной команды Грузии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что в основное и дополнительное время встречи командам не удалось поразить ворота друг друга – 0:0.

В серии пенальти победу одержала израильская сборная. Серия 11-метровых ударов завершилась при счете 4:3 в пользу сине-белых.

Добавим, что на стадии полуфинала турнира национальная команда Израиля встретится с победителем матча Англия – Португалия.

Молодежный чемпионат Европы-2023

Четвертьфинал

Грузия – Израиль – 0:0 (0:0)

Серия пенальти: 3-4.