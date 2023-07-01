Сборная Израиля обыграла Грузию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы-2023

Футболисты молодежной сборной Израиля оказались сильнее национальной команды Грузии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы 2024 года.
Отметим, что в основное и дополнительное время встречи командам не удалось поразить ворота друг друга – 0:0.
В серии пенальти победу одержала израильская сборная. Серия 11-метровых ударов завершилась при счете 4:3 в пользу сине-белых.
Добавим, что на стадии полуфинала турнира национальная команда Израиля встретится с победителем матча Англия – Португалия.
Молодежный чемпионат Европы-2023
Четвертьфинал
Грузия – Израиль – 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 3-4.
источник: «Советский спорт»