Клаудиньо признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Нефтчи»

Стал известен лучший футболист матча между «Зенитом» и «Нефтчи» в рамках товарищеского турнира – Кубок PARI Премьер. Им оказался полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

Отметим, что очная встреча футбольных команд завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

В прошедшей игре бразильский хавбек питерского клуба отличился забитым мячом на 70-й минуте матча.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Клаудиьно провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро. Он является двухкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.