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Одноклубник Миранчука не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Итальянский клуб не отпустил одного из своих лидеров в АПЛ.
01 июля 2023 21:59
автор: Александр Шульгин

Нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хейлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Corriere dello Sport, бергамаски отказались продавать форварда за предложенные англичанами 35 миллионов евро, поскольку планируют выручить за него как минимум на пять миллионов евро больше.

Другим претендентом на игрока является туринский «Ювентус».

Напомним, в минувшем сезоне Хейлунн провел 34 матча, в которых забил десять мячей и сделал две результативные передачи.

Добавим, что «Аталанте» принадлежит российский полузащитник Алексей Миранчук, который вторую половину сезона провел в «Торино» на правах аренды.

источник: Corriere dello Sport
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