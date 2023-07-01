Колосков высказался об участии медийных клубов в Кубке России 

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение на тему того, что команды Медиалиги имеют возможность квалифицироваться в Кубок России.

«Это решение РФС. Они вырабатывают стратегию турниров. То, что делает РФС, правильно. В прошлом году эти команды хорошо себя показали. Мне понравилось», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что клубы, занявшие призовые места в Медиалиге 2023 года, гарантируют себе участие в Кубке России на следующий сезон. Ранее бронзовые медали в любительских соревнованиях выиграли футболисты «Амкала». Трофей турнира в финальном матче разыгрывают между собой 2DROTS и «Родина Медиа».