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Семак оценил выступления Гойло и Ду Кейроса в дебютном матче за «Зенит»

Сегодня, 1 июля питерская команда обыграла «Нефтчи» в рамках Кубка PARI Премьер.
01 июля 2023 22:22
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре голкипера команды Никиты Гойло, а также полузащитника Ду Кейроса, которые впервые сыграли в составе сине-бело-голубых в матче Кубка PARI Премьер против «Нефтчи» (3:1).

«У Гойло не так много было работы. Был пенальти, подачи… Сложно сказать, насколько смог проявить свои лучшие качества. Быстро вводил мяч на Дугласа, получилась хорошая атака. Игра Ду Кейроса понравилась. Хорошо сыграл после большого перерыва, тяжелых тренировок, адаптации. Играл в нескольких позициях, смотрелся неплохо», — передает слова 47-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, что оба футболиста присоединились к команде Семака нынешним летом. Гойло перешел из «Пари НН», а Ду Кейрос из «Коринтианса».

Во вторник, 4 июля «Зенит» в рамках Кубка PARI Премьер встретится с «Црвеной Звездой», а 9 числа проведет матч против «Фенербахче».

источник: Sport24.ru
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