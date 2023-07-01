«Родина Медиа» стала чемпионом Медиалиги

Футболисты «Родина Медиа» победил 2DROTS в финальном матче третьего сезона Медийной футбольной лиги. Встреча на стадионе «Лужники» в присутствии 21 654 зрителей завершилась со счетом 3:1 в пользу «Родины».

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Счет был открыт на пятой минуте. Артур Гадзанов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 72-й минуте Владислав Семёнов сравнял счёт. В дополнительное время победу «Родине Медиа» принесли голы Артёма Вяткина и Егора Шлёнкина, забитые на 97-й и 98-й минуте соответственно.

Обе команды получили право сыграть в предстоящем розыгрыше Кубка России по футболу, как и «Амкал», завоевавший бронзовые медали турнира. Для «Амкала» и 2DROTS участие в предстоящем розыгрыше Кубка России станет вторым в их истории. Все три команды сыграют в Пути регионов.