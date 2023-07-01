ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Эль-Шаарави подписал новый контракт с «Ромой»

Итальянский игрок вернулся в стан «волков» в 2021 году. 
01 июля 2023 22:51
автор: Глеб Шевяков

«Рома» объявила о продлении соглашения с форвардом Стефаном Эль-Шаарави. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Как утверждает источник, 30-летний футболист подписал контракт со столичной командой до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что Эль-Шаарави вернулся в «Рому» в январе 2021 года. Ранее он выступал за желто-красных с 2016 по 2019 годы. В прошедшем сезоне за команду Жозе Моуринью он отыграл 42 матча, отличился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: ФК «Рома»
«Родина Медиа» стала чемпионом Медиалиги
Оба участника финала получили право сыграть в Кубке России.
01.07.2023 22:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семак оценил выступления Гойло и Ду Кейроса в дебютном матче за «Зенит»
Сегодня, 1 июля питерская команда обыграла «Нефтчи» в рамках Кубка PARI Премьер.
01.07.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Колосков высказался об участии медийных клубов в Кубке России 
Ранее «Амкал» завоевал бронзу Медиалиги и получил право выступить в следующем розыгрыше кубкового турнира.
01.07.2023 22:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Одноклубник Миранчука не перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Итальянский клуб не отпустил одного из своих лидеров в АПЛ.
01.07.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Израиля обыграла Грузию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы-2023
Победитель встречи определился в серии пенальти.
01.07.2023 21:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Клаудиньо признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Нефтчи»
В прошедшем матче подопечные Сергея Семака обыграли соперника со счетом 3:1. 
01.07.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вратаря «Нефтчи» унесли с поля на носилках в концовке матча с «Зенитом»
Футболист потерял сознание после столкновения с игроком соперника.
01.07.2023 21:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер 
Питерский клуб пропустил первым, однако затем отправил в ворота соперника три мяча.
01.07.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» – «Нефтчи»: петербургский клуб увеличил преимущество в счете на 80-й минуте
Сине-бело-голубые забили третий гол в ворота своего соперника.
01.07.2023 21:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.