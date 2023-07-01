Эль-Шаарави подписал новый контракт с «Ромой»

«Рома» объявила о продлении соглашения с форвардом Стефаном Эль-Шаарави. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Как утверждает источник, 30-летний футболист подписал контракт со столичной командой до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что Эль-Шаарави вернулся в «Рому» в январе 2021 года. Ранее он выступал за желто-красных с 2016 по 2019 годы. В прошедшем сезоне за команду Жозе Моуринью он отыграл 42 матча, отличился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.