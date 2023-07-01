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Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о своем возможном уходе из «Зенита»

Футболист перешел в команду Сергея Семака из «Спартака» летом прошлого года. 
01 июля 2023 23:03
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на слухи о том, что он может покинуть питерскую команду.

«Это все только в интернете. Обычно я не лезу в эти дела, это дела агента. И моего отца. Мне лишний раз голову забивать этим нет смысла. Я не приходил сюда, чтобы через год уйти. Это все слухи. Нет такого, ребят. При том, у меня сложились хорошие отношения со всеми в клубе», — приводит слова 27-летнего игрока «Матч ТВ».

Добавим, что Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента в июле 2022 года после того, как истек его контракт со «Спартаком». В сезоне-2022/2023 в составе сине-бело-голубых он провел 26 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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