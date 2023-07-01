Матч между сборными Грузии и Израиля стал рекордным по посещаемости в истории молодежных Евро

Матч молодежного чемпионата Европы 2023 года, в котором сборная Грузии на своем поле потерпела поражение от национальной команды Израиля, побил исторический рекорд посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Как утверждает источник, на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси собралось 44338 футбольных зрителей. Сообщается, что это рекордное количество болельщиков в истории молодежных чемпионатов Европы с участием сборных в возрасте до 21 года.

Добавим, что очная встреча национальных команд завершилось победой Израиля. В матче не было забито голов, сине-белые обыграли сборную Грузии в серии пенальти и таким образом вышли в полуфинал Евро-2023.