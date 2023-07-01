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Матч между сборными Грузии и Израиля стал рекордным по посещаемости в истории молодежных Евро

Встреча национальных команд проходила в Тбилиси.
01 июля 2023 23:19
автор: Глеб Шевяков

Матч молодежного чемпионата Европы 2023 года, в котором сборная Грузии на своем поле потерпела поражение от национальной команды Израиля, побил исторический рекорд посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Как утверждает источник, на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси собралось 44338 футбольных зрителей. Сообщается, что это рекордное количество болельщиков в истории молодежных чемпионатов Европы с участием сборных в возрасте до 21 года.

Добавим, что очная встреча национальных команд завершилось победой Израиля. В матче не было забито голов, сине-белые обыграли сборную Грузии в серии пенальти и таким образом вышли в полуфинал Евро-2023.

источник: UEFA (УЕФА)
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