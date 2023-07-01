Дмитрий Тарасов отреагировал на победу «Родины Медиа» в Медиалиге 

Бывший полузащитник сборной России и совладелец «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов поделился мнением о победе медийного клуба в розыгрыше Медиалиги-2023.

Отметим, что в финальном матче команда экс-игрока «Локомотива» победила 2DROTS со счетом 3:1.

«Заслуженно, наверное. Игра была тяжелая. В первом тайме не забили свои моменты, но нам воздалось за все в конце второго — в итоге выиграли. Для меня это очень дорогая победа. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», – приводит слова 36-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, что Тарасов владеет «Родиной Медиа» совместно с российским хип-хоп исполнителем T-Killah. Ранее на профессиональном уровне он выступал за «Томь», «Москву», «Рубин», «Велес» и «Локомотив», с которым стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.