Месси трогательно обратился к завершившему карьеру Фабрегасу

Аргентинский форвард Лионель Месси обратился к своему бывшему одноклубнику Сеску Фабрегасу, объявившему об окончании своей карьеры.

«Ты уже знаешь все хорошее, что мы думаем о вас и вашей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и желают всего самого наилучшего на твоём новом этапе, друг! Крепко обнимаю», - написал аргентинец в своих социальных сетях.

Напомним, Месси и Фабрегас вместе выступали в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

Последний сезон в карьере 36-летний футболист провел в итальянском «Комо», выступающем в серии B. После завершения карьеры, полузащитник намерен начать тренерскую карьеру, работая с молодежным составом «Комо».

Фабрегас за 20 лет карьеры становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка английской лиги, чемпионом Испании, Кубка и Суперкубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Испании футболист являлся двукратным чемпионом Европы и один раз чемпионом мира.