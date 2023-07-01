Тренер «Зенита» Семак прокомментировал создание медиакоманды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что положительно относится к созданию медийной команды на базе клуба.

«Я положительно отношусь к этому. Это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша. Здесь есть то, что в обычном футболе сложно представить – это открытость, вовлеченность. Все зрители могут увидеть, что происходит внутри. Рад, что у города будет своя медийная команда», - сказал Семак журналистам.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России объявил о создании команды, которая будет названа «Чисто Питер» для участия в Медиалиге. Главным тренером команды стал бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.