ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал создание медиакоманды

Ранее «Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер».
01 июля 2023 23:47
автор: Александр Евграфов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что положительно относится к созданию медийной команды на базе клуба.

«Я положительно отношусь к этому. Это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша. Здесь есть то, что в обычном футболе сложно представить – это открытость, вовлеченность. Все зрители могут увидеть, что происходит внутри. Рад, что у города будет своя медийная команда», - сказал Семак журналистам.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России объявил о создании команды, которая будет названа «Чисто Питер» для участия в Медиалиге. Главным тренером команды стал бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.

источник: «Советский спорт»
Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023
Игра национальных команд состоялась на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте.
02.07.2023 00:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил шансы Коваленко выиграть конкуренцию в «Зените»
30 июня петербуржцы объявили о переходе российского хавбека.
01.07.2023 23:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси трогательно обратился к завершившему карьеру Фабрегасу
Футболисты вместе выступали за «Барселону».
01.07.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Тарасов отреагировал на победу «Родины Медиа» в Медиалиге 
В финале турнира его команда обыграла 2DROTS.
01.07.2023 23:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч между сборными Грузии и Израиля стал рекордным по посещаемости в истории молодежных Евро
Встреча национальных команд проходила в Тбилиси.
01.07.2023 23:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о своем возможном уходе из «Зенита»
Футболист перешел в команду Сергея Семака из «Спартака» летом прошлого года. 
01.07.2023 23:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эль-Шаарави подписал новый контракт с «Ромой»
Эль-Шаарави подписал новый контракт с «Ромой»
Итальянский игрок вернулся в стан «волков» в 2021 году. 
01.07.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Родина Медиа» стала чемпионом Медиалиги
Оба участника финала получили право сыграть в Кубке России.
01.07.2023 22:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семак оценил выступления Гойло и Ду Кейроса в дебютном матче за «Зенит»
Сегодня, 1 июля питерская команда обыграла «Нефтчи» в рамках Кубка PARI Премьер.
01.07.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.