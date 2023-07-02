Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023

Национальная команда Испании в дополнительное время обыграла сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы 2023 года.

Отметим, что основное время встречи завершилось при счете 1:1.

За испанцев голом отличился защитник Серхио Гомес на 68-й минуте матча. Швейцарская сборная сравняла счет на первой добавленной минуте ко второму тайму благодаря забитому мячу форварда Зеки Амдуни.

В дополнительное время защитник «красной фурии» Хуан Миранда поразил ворота соперника на 103-й минуте и тем самым принес победу своей национальной команде.

Таким образом, сборная Испании выходит в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем матча Франция – Украина.

Молодежный чемпионат Европы-2023

Четвертьфинал

Испания – Швейцария – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Гол: Гомес, 68. Миранда, 103 – Амдуни, 90+1.