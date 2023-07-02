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Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года

Венгерский футболист Доминик Собослаи стал игроком «Ливерпуля».
02 июля 2023 08:16
автор: Виталий Овсянников

22-летний венгерский футболист Доминик Собослаи, выступавший за «Лейпциг» на позиции полузащитника, перешел в «Ливерпуль».

Об этом сообщает популярный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, игрок сборной Венгрии подписал контракт с мерсисайдцами до 2028 года. Английский клуб активировал пункт об отступных в контракте футболиста с «Лейпцигом». Сумма сделки составила 70 млн евро.

Также сообщается, что игрок уже прошел медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Доминик Собослаи сыграл 46 встреч по всех турнирах, в которых забил 10 голов и оформил 13 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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