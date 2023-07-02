Джанлуиджи Буффон получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии предложил 45-летнему итальянскому голкиперу «Пармы» Джанлуиджи Буффону контракт на два года с заработной платой в 15 миллионов евро за сезон.

Об этом сообщает популярный футбольный инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, легенда итальянского футбола взял время на размышления и пока не принял решения о своем будущем.

В минувшем сезоне голкипер провел 19 встреч за «Парму». Действующее соглашение Буффона с итальянским клубом заканчивается в середине 2024 года.