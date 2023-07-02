Альфонсо Дэвис не продлевает контракт с «Баварией», так как ждет предложение от «Реала»

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис желает продолжить карьеру в мадридским «Реале».

Об этом сообщает популярный спортивный обозреватель Кристиан Фальк. Согласно данным источника, 22-летний футболист отказывается от продления соглашения с мюнхенским клубом. Действующий контракт канадца с «Баварией» заканчивается в середине 2025 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Альфонсо Дэвиса составляет 70 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил семь ассистов.