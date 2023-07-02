ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Донецкий «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с главным тренером

Игор Йовичевич проработал с «горняками» всего один сезон.
02 июля 2023 09:29
автор: Виталий Овсянников

49-летний хорватский специалист Игор Йовичевич уволен с поста главного тренера донецкого «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Вместе с ним клуб покинет и весь его тренерский штаб. Решение об увольнении Йовичевича принял Ринат Ахметов, занимающий должность президента «Шахтера».

Специалист возглавил украинский клуб в середине 2022 года и привел команду к победе в чемпионате Украины-2022/23. Под руководством Игора Йовичевича «горняки» заняли третье место в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. В Лиге Европы донецкий клуб пробился в 1/8 финала, где уступил нидерландскому «Фейеноорду».

В общей сложности под руководством хорватского специалиста «горняки» сыграли 40 встреч, в которых одержали 24 победы.

источник: ФК «Шахтер»
Альфонсо Дэвис не продлевает контракт с «Баварией», так как ждет предложение от «Реала»
Футболист не желает оставаться в Бундеслиге.
02.07.2023 09:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Испании составили рейтинг лучших футболистов сезона: Месси занял 2-е место, Мбаппе – 4-е
В топ-10 также вошел Хвича Кварацхелия.
02.07.2023 08:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джанлуиджи Буффон получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Легендарному вратарю готовы платить 15 млн евро в год.
02.07.2023 08:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года
Венгерский футболист Доминик Собослаи стал игроком «Ливерпуля».
02.07.2023 08:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023
Сборная Испании победила Швейцарию и стала полуфиналистом молодежного Евро-2023
Игра национальных команд состоялась на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте.
02.07.2023 00:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил шансы Коваленко выиграть конкуренцию в «Зените»
30 июня петербуржцы объявили о переходе российского хавбека.
01.07.2023 23:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Зенита» Семак прокомментировал создание медиакоманды
Ранее «Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер».
01.07.2023 23:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси трогательно обратился к завершившему карьеру Фабрегасу
Футболисты вместе выступали за «Барселону».
01.07.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Тарасов отреагировал на победу «Родины Медиа» в Медиалиге 
В финале турнира его команда обыграла 2DROTS.
01.07.2023 23:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.