Донецкий «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с главным тренером

49-летний хорватский специалист Игор Йовичевич уволен с поста главного тренера донецкого «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Вместе с ним клуб покинет и весь его тренерский штаб. Решение об увольнении Йовичевича принял Ринат Ахметов, занимающий должность президента «Шахтера».

Специалист возглавил украинский клуб в середине 2022 года и привел команду к победе в чемпионате Украины-2022/23. Под руководством Игора Йовичевича «горняки» заняли третье место в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. В Лиге Европы донецкий клуб пробился в 1/8 финала, где уступил нидерландскому «Фейеноорду».

В общей сложности под руководством хорватского специалиста «горняки» сыграли 40 встреч, в которых одержали 24 победы.