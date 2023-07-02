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Илья Кухарчук подписал контракт с «Пари НН»

Экс-форвард «Торпедо» продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
02 июля 2023 10:15
автор: Виталий Овсянников

Пресс-служба нижегородского «Пари НН» официально объявила о подписании контракта с 32-летним российским нападающим Ильей Кухарчуком.

Прошлый сезон он начал в качестве игрока ФК «Химки», а в зимнее трансферное окно перешел в московское «Торпедо». 19 июня контракт Кухарчука с «автозаводцами» был расторгнут по соглашению сторон. По итогам сезона «Торпедо» покинуло элиту российского футбола.

В общей сложности за минувший сезон Кухарчук сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и оформил два ассиста.

В новом клубе российский нападающий будет выступать под 13-м номером.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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