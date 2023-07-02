Полузащитник «Динамо» Норманн продолжает тренироваться с командой

В «Динамо» рассказали о будущем норвежского полузащитника Маттиаса Норманна.

Ранее в СМИ появилась информация, что бело-голубые не планируют выкупать договор с 27-летним футболистом. Права на Норманна принадлежат «Ростову».

«Норманн до сих пор тренируется с «Динамо», у него продолжает действовать арендное соглашение», - рассказали корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе московской команды.

Напомним, в составе «Динамо» норвежский футболист провел 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.