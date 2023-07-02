«Урал» объявил о переходе Максименко в армянский клуб «Урарту»

25-летний российский нападающий Артем Максименко перешел из «Урала» в ереванский клуб «Урарту».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Максименко стал игроком «Урала» в 2021 году. За этот период он провел в составе «шмелей» 13 матчей, в которых забил один гол. Минувший сезон Артем отыграл в аренде в «Роторе». За волгоградский коллектив нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 13 голов.

Напомним, что главным тренером ФК «Урарту» является российский специалист Дмитрий Гунько. В прошлом сезоне ему удалось привести свой клуб к победе в чемпионате и Кубке Армении.