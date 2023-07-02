Сеад Колашинац подпишет контракт с «Аталантой»

30-летний защитник Сеад Колашинац в ближайшее время станет игроком итальянского клуба «Аталанта».

Об этом сообщает популярный футбольный инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, руководство бергамасков планирует заключить с Колашинацем соглашение на три года с возможностью автоматического продления на один.

В прошлом сезоне 30-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины провел 41 встречу в составе французского «Марселя». Ему удалось забить четыре года и оформить одну результативную передачу.

Наибольшую известность Сеад Колашинац получил, выступая за лондонский «Арсенал». В составе «канониров» он отыграл в период с 2017 по 2021 годы.