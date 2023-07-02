Экс-игрок сборной Украины Алиев не считает Мудрика звездой

38-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» и украинской сборной Александр Алиев поделился мнением о своем соотечественнике Михаиле Мудрике.

«Таким, звездой, сделали его вы — журналисты, прежде всего. Мудрик — не звезда и не лидер сборной. «Челси» купил его за крупную сумму, но он там не играет. Вот если он начнет хорошо выступать в Лондоне, тогда ему можно будет назвать звездой. Сейчас он не звезда. Он обыкновенный футболист», — цитирует Алиева «Газета.ru» со ссылкой на Fanday.

Напомним, что в январе 2023 года «Челси» купил Михаила Мудрика у донецкого «Шахтера» за 100 млн евро с учетом бонусов. Украинский полузащитник провел за лондонский клуб 17 встреч, в которых отметился двумя результативными передачами.