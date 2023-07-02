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Давид де Хеа может перейти в «Аль-Наср» и снова стать одноклубником Роналду

Один из лучших вратарей в истории МЮ может перейти в «Аль-Наср».
02 июля 2023 12:43
автор: Виталий Овсянников

Саудовский клуб «Аль-Наср» предложил контракт 30-летнему испанскому голкиперу Давиду де Хеа.

Об этом сообщает издание AS.

Напомним, что 30 июня у одного из лучших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед» закончился контракт с манкунианцами. Руководство «красных дьяволов» не спешит предлагать ему новый контракт, однако просит у де Хеа пока не переходить в новую команду.

МЮ подпишет новое соглашение с испанским голкипером, в случае если им не удастся купить нового вратаря в летнее трансферное окно.

Согласно информации источника, «Аль-Наср», за который выступает экс-одноклубник испанца Криштиану Роналду, предложил Давиду де Хеа зарплату до 290 тысяч евро в неделю. В составе манкунианцев он зарабатывал 403,65 тысячи евро в неделю.

источник: AS
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