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Лука Ромеро подпишет контракт с «Миланом»

Экс-полузащитник «Лацио» продолжит карьеру в Серии А.
02 июля 2023 13:17
автор: Виталий Овсянников

18-летний полузащитник из Аргентины Лука Ромеро, ранее выступавший за римский «Лацио», станет игроком «Милана».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, аргентинец уже согласовал контракт с миланским клубом, срок которого составит четыре года.

С 2021 года Ромеро выступал за «Лацио», но по истечении контракта римский клуб принял решение не подписывать с ним новое соглашение.

В минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «орлов», в которых забил один гол.

Ранее он выступал за испанскую «Мальорку», в составе которой стал самым юным дебютантом Ла Лиги. В июне 2020 года он вышел на поле в матче против мадридского «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней.

источник: «Советский спорт»
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