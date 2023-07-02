Лука Ромеро подпишет контракт с «Миланом»

18-летний полузащитник из Аргентины Лука Ромеро, ранее выступавший за римский «Лацио», станет игроком «Милана».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, аргентинец уже согласовал контракт с миланским клубом, срок которого составит четыре года.

С 2021 года Ромеро выступал за «Лацио», но по истечении контракта римский клуб принял решение не подписывать с ним новое соглашение.

В минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «орлов», в которых забил один гол.

Ранее он выступал за испанскую «Мальорку», в составе которой стал самым юным дебютантом Ла Лиги. В июне 2020 года он вышел на поле в матче против мадридского «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней.