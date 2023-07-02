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Тренер «Динамо» Личка высказался о возможных трансферах в московском клубе

Чешский специалист возглавил столичную команду в июне 2023 года.
02 июля 2023 13:18
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением по поводу усиления состава команды в летнее трансферное окно.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил бело-голубых 22 июня. Трудовое соглашение наставника с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на два года при достижении определенных условий.

– Есть ли понимание, кого бы вы хотели видеть и на каких позициях? Да, у меня ясные мысли, но в то же время я часто спрашиваю мнение тех людей, которые находятся у меня в тренерском штабе, так как и я могу ошибаться. Честно, по трансферам я пока еще ничего не знаю. Желько Бувач? Приезжает уже сегодня, на днях мы с ним поговорим и все обсудим, поделимся мыслями. То, что я сейчас думаю, не хочу говорить, надо все взвесить. Сейчас посложнее, чем зимой. Мы три месяца следили за игроками и потом принимали решение. Сейчас все по-другому. Надо обсуждать, – приводит слова Лички корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Ранее в своей карьере Личка тренировал «Оренбург». В сезоне-2022/23 под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

источник: «Советский спорт»
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