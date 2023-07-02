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Колосков считает, что нет российских футболистов, которые готовы покорять Европу

Почетный президент РФС не верит в успех российских футболистов в топ-лигах.
02 июля 2023 13:24
автор: Виталий Овсянников

82-летний футбольный функционер Вячеслав Колосков, занимающий должность почетного президента РФС, считает, что на текущий момент в России нет футболистов, способных проявить себя в европейских лигах.

«Думаю, что на данный момент никто из российских игроков не сможет покорить Европу. Не могу сказать, что Головин её покорил. Иногда он играет хорошо, но зачастую о нем не слышно. Уже долгое время в России нет игроков, которые в состоянии стать серьезной европейской звездой. Но есть тренер, который успешно покоряет Европу. Я про Станислава Черчесова», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что под руководством Черчесова венгерский клуб «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии.

источник: Sport24.ru
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