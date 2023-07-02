Личка – о запрете гражданам Чехии работать в России: я сам буду решать, чем заниматься по жизни

Чешский тренер «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу своей работы в московской команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданам Чехии официально запретили работать на территории России.

– Поступали ли какие-то звонки? Нет, вообще ничего такого не было. Я сам буду решать, чем заниматься по жизни. Никто и никогда не сможет мне указывать, где работать, – приводит слова Лички корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, что 22 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 45-летним Личкой. Трудовое сотрудничество рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на два сезона.