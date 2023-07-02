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Сперцян начнет подготовку к новому сезону с «Краснодаром»

Несмотря на слухи о трансфере, футболист прибыл в расположение российского клуба.
Сперцян начнет подготовку к новому сезону с «Краснодаром»
02 июля 2023 13:41
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

23-летний армянский футболист Эдуард Сперцян, выступающий за «Краснодар» на позиции полузащитника, прибыл в расположение «быков».

Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что некоторые зарубежные клуб хотят купить Эдуарда Сперцяна. Однако, согласно данным источника, сам армянский полузащитник не желает менять клубную прописку. Он уже начал подготовку к грядущему сезону в составе «Краснодара».

Напомним, что 23-летний игрок является выпускником футбольной академии «Краснодара», в которую он пришел в 2010 году. В 2018 году он дебютировал за основной состав «быков» в возрасте 18 лет. В прошлом сезоне он сыграл за краснодарский коллектив 41 матч, забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

источник: «РБ-Спорт»
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