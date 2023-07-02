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Марцел Личка озвучил цели «Динамо» на сезон-2023/24

Чешский специалист рассчитывает на достижение высоких результатов в стане столичного клуба.
Марцел Личка озвучил цели «Динамо» на сезон-2023/24
02 июля 2023 13:43
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях и задачах московской команды на новый сезон.

Ранее 45-летний специалист заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на два сезона.

– Наивысший результат этот попасть в первую пятерку, тройку и я под эти цели был приглашен сюда. Я согласился на этот вариант сразу. Мы конкурентоспособны и можем бороться за самые высокие места. Будет успех, продолжим работу. Если не будет разойдемся, – приводит слова Лички корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

источник: «Советский спорт»
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