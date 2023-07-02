Фёдор Кудряшов покинул турецкий клуб «Антальяспор»

Официальный сайт турецкого клуба «Антальяспор» сообщает о том, что в связи с истечением контракта команду покинул 36-летний российский защитник Фёдор Кудряшов.

Турецкий коллектив принял решение не подписывать новый контракт с возрастным игроком. В заявлении, которое опубликовала пресс-служба «Антальяспора», клуб поблагодарил Кудряшова и пожелал ему дальнейших успехов в футбольной карьере.

В минувшем сезоне россиянин провел 13 встреч в турецкой Суперлиге, однако результативными действиями не отметился.

Напомним, что Фёдор Кудряшов провел 48 матчей за сборную России, в которых забил один гол. Ранее выступал за «Спартак», «Терек», «Ростов», «Рубин» и «Сочи».