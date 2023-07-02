Андрей Шевченко выказался об участии спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко негативно высказался относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

напомним, что ФИФА и УЕФА временно отстранила команды из этих стран от турниров под своей эгидой.

«Мoя позиция очень четкая. Ни oдин российский или белорусский спoртсмен не должен участвoвать в международных соревнoваниях», — приводит Sky News слова Шевченко.

Добавим, что российские и белорусские теннисисты сыграют на Уимблдоне. Спортсменов из этих стран допустили на соревнования в нейтральном статусе.