Марцел Личка ответил на вопрос о том, останется ли Даниил Фомин капитаном «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что еще не принял окончательное решение по поводу капитана московской команды.

Отметим, что в данный момент обязанности капитана бело-голубых исполняет полузащитник Даниил Фомин.

– Честно говоря, не ожидал такого вопроса. Кто будет капитаном еще не думал. Например, в Бресте и Оренбурге всегда я спрашивал людей вокруг команды, кто является большим лидером в раздевалке, и после этого мы решали, кто займет эту роль. Я знаю, здесь капитаном является Фомин, но пока не думал над этим вопросом, будем решать его чуть-чуть попозже, – приводит слова Личка корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, что чешский специалист возглавил «Динамо» 22 июня. С наставником был подписан контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24. При этом в соглашении прописан пункт о пролонгации трудового сотрудничества на два сезона при достижении определенных условий.