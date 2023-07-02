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Тренер «Динамо» Личка назвал Арсена Захаряна талантливым футболистом

Игрок выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года.
02 июля 2023 14:17
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением по поводу полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

Отметим, что в сезоне-2022/23 20-летний хавбек принял участие в 37 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

– Личного общения у нас еще не было. Отмечу, что упорная работа бьет талант. Это очень просто. Он очень талантливый футболист. Нужно развивать талант, который у тебя есть, работать, приучать себя к дисциплине. Тогда ты останешься с талантом до конца жизни. У него классные данные. База это работа. Каждый день тренироваться, повторять и работать. Если игрок будет думать, что у него и так есть талант и ему не нужно работать, то его переиграют другие игроки, которые будут работать, – передает слова Лички корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, что Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. Всего за столичную команду он провел 84 встречи, отличившись 17 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

В составе сборной России полузащитник отыграл семь матчей.

источник: «Советский спорт»
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