Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» из чемпионата Израиля

23-летний российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов прибыл в расположение ФК «Краснодар» и начал подготовку к новому сезону.

Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, что уроженец Махачкалы перебрался в футбольную академию «Краснодара» в 13-летнем возрасте в 2013 году. В 2017 году он дебютировал в основном составе «быков».

В прошлом сезоне на правах аренды Магомед-Шапи Сулейманов выступал за израильский клуб «Хапоэль Беэр-Шева», в котором сыграл 29 матчей, забил пять голов и оформил пять ассистов.

Напомним, что действующий контракт 23-летнего россиянина с «Краснодаром» рассчитан до середины 2024 года.