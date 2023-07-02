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Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» из чемпионата Израиля

Сулейманов начал подготовку к новому сезону в составе «Краснодара».
02 июля 2023 14:20
автор: Виталий Овсянников

23-летний российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов прибыл в расположение ФК «Краснодар» и начал подготовку к новому сезону.

Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, что уроженец Махачкалы перебрался в футбольную академию «Краснодара» в 13-летнем возрасте в 2013 году. В 2017 году он дебютировал в основном составе «быков».

В прошлом сезоне на правах аренды Магомед-Шапи Сулейманов выступал за израильский клуб «Хапоэль Беэр-Шева», в котором сыграл 29 матчей, забил пять голов и оформил пять ассистов.

Напомним, что действующий контракт 23-летнего россиянина с «Краснодаром» рассчитан до середины 2024 года.

источник: ФК «Краснодар»
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